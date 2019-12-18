إخلاء سبيل شقيق وائل غنيم

18 ديسمبر 2019 - 09:19 م

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل حازم غنيم، شقيق الناشط المقيم في أمريكا وائل غنيم أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011.

أعلن ذلك المحامي خالد علي، وكتب عبر حسابه على «تويتر» :« الحمد لله إخلاء سبيل حازم غنيم وهو الآن فى منزله ومع أسرته.. ومبروك للمحامين اللى كانوا حاضرين معاه( محمد الباقر، على الحلوانى، نبيه الجندى، أحمد عثمان)».

وقبل أسبوعين أعلن المحامي علي الحلواني صدور أمر نيابة أمن الدولة العليا باستمرار حبس الدكتور حازم غنيم 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1338 لسنة 2019.

وكان المحامي الحقوقي محمد الباقر كشف عن الاتهامات الموجهة إلى حازم غنيم، شقيق الناشط السياسي ومؤسس صفحة «كلنا خالد سعيد»، بعد إعلان إلقاء القبض عليه في سبتمبر الماضي.

وقال الباقر، إن الأسئلة التي وجهتها النيابة لحازم غنيم، كانت حول نشأة مؤسس صفحة «كلنا خالد سعيد»، التي دعت لثورة 25 يناير من العام 2011، ونشاطه وعمله وسفره لأمريكا، فضلا عن الفيديوهات الأخيرة التي بثها عبر موقع فيسبوك.

وأوضح الباقر عبر صفحته على موقع فيسبوك الاتهامات الموجهة لشقيق الناشط وائل غنيم، وهي؛ المشاركة في تحرك يضم جماعة الإخوان وعناصر آثارية بغرض القيام بأعمال عدائية،مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة بغرض تكدير السلم العام وبث الفتنة.