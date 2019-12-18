تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

18 ديسمبر 2019 - 09:13 م

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء المسائية، استقرارا ملحوظا، حيث سجلت سعر الدولار على النحو التالي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09جنيه للبيع، في حين سجل في البنك التجاري الدولي نحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09جنيه للبيع، بينما سجل في بنك عودة- مصر نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع. الدولار سجل في بنك البركة الإسلامي نحو 16 جنيها للشراء و16.1 جنيه للبيع، بينما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 16.01 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، في حين سجل في بنك بلوم مصر نحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.