في اليوم العالمي للغة العربية.. كلمات إنجليزية أصلها عربي

18 ديسمبر 2019 - 08:49 م

تعد اللغة العربية من أقدم اللغات السامية، وأكثر لغات المجموعة السامية تحدثًا، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم.

يتحدث اللغة العربية أكثر من 467 مليون نسمة ويتوزع متحدثوها في منطقة الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة، وهي من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارًا ونموًا متفوقةً على الفرنسية والروسية.

اللغة العربية ذات أهمية كبيرة لدى المسلمين، فهي لغة القرآن، ولا تتم الصلاة في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها. والعربية هي أيضا لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في الوطن العربي، كما كتبت بها الكثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى، كمؤلفات دوناش بن لبرط وابن حيوج في النحو وسعيد الفيومي وموسى بن ميمون في الفلسفة ويهوذا اللاوي في الشعر وإسحاق الفاسي في تفسير التوراة، فكان لها بالغ الأثر في اللغة والدين والأدب اليهودي.

تتميز العربية بقدرتها على التعريب واحتواء الألفاظ من اللغات الأخرى بشروط دقيقة معينة. فيها خاصية الترادف، والأضداد، والمشتركات اللفظية. وتتميز كذلك بظاهرة المجاز، والطباق، والجناس، والمقابلة والسجع، والتشبيه. وبفنون اللفظ كالبلاغة الفصاحة وما تحويه من محسنات.

اليوم العالمي للغة العربية هو يوم للاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر من كل سنة.

تقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

وانتقلت الكلمات العربية الى المجتمعات الأجنبية عن طريق التبادل الثقافي والتطور، لتستحدث تلك المجتمعات كلمات عربية في مختلف مجالات الحياة، فمثلا توجد كلمات انجليزية أصلها عربي، مثل كلمة Coffee القهوة، Alcohol الكحول، Artichoke الخرشوف، Soda صودا، chemistry الكيمياء، Algebra الجبر، Algorithm علم الخوارزم، Mirror مرآة، Amber عنبر، Mummy مومياء، Cave كهف، Safari سفر، Candle شمعة، أصلها سمكة القنديل المضيئ.

وأيضا أمثلة من النباتات، مثل Jasmine ورد الياسمين، Ginger زنجبيل، Cotton القطن، saffron زعفران، والفواكه مثل، Lemon ليمون، Orange برتقال، Sugar قصب السكر، وكلمات أخرى مثل، Magazine مخزن، Safari رحلات السفاري، Jinn جن، Tall طويل، Water مطر، zero صفر، بالإضافة لبعض الحيوانات كالغزال غزال Gazelle ، والزراف Giraffe ، والاخطبوط Octopus .