» «حفتر» يعلن اكتمال محاصرة طرابلس

18 ديسمبر 2019 - 07:38 م

أعلن الجيش الليبي التابع للمشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، اكتمال محاصرة العاصمة طرابلس.

وأشار آمر التوجيه المعنوي في قوات الجيش الليبي إلى أن الطوق الأمني على العاصمة طرابلس اكتمل، بعد التقاء القوات المهاجمة في أغلب النقاط.

وقال آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن القوات المهاجمة للعاصمة طرابلس التقت في اغلب النقاط وأكملت الطوق حول المدينة.

وقال المحجوب في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "القتال شبيه بقتال الشوارع، القتال في طرابلس، في خط مشروع الهضبة، وبالقرب من صلاح الدين وأيضا في شارع الغاز".

وأضاف المحجوب "الآن تم إحكام الطوق من جسر الظاهرة إلى البقيعة انسحبوا من هناك بالكامل والتقت قواتنا ببعضها، وفي أغلب النقاط التحمت قواتنا ببعضها واصبح هناك طوق كامل على العاصمة".

وبخصوص مؤتمر برلين والدعوات الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، أوضح المحجوب أن "بقاء الميليشيات لا يتماشى مع أي مؤتمر ولا مع أي اتفاقات سياسية ولا بد من القضاء عليها".

وأتم المسؤول العسكري الليبي بقوله "نرى ان تفكيك اسلحة الميليشيات والقضاء عليها هو الحل".