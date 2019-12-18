أهلاوي أم زملكاوي.. «أبوتريكة» يكشف انتماء «صلاح»

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محمد صلاح

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ابوتريكة

كشف النجم محمد أبوتريكة، صانع ألعاب الفريق الكروي السابق بالأهلي والمنتخب الوطني، عن سر جديد بشأن محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال «تريكة»: "محمد  صلاح أبلغني في وقت سابق خلال إحدى الجلسات معه بأنه كان يهرب من المدرسة لمشاهدة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية".

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