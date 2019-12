تزامنًا مع جلسة عزله.. «ترامب» يطلب الصلاة من أجله

تزامنًا مع عقد مجلس النواب جلسة لمناقشة قرار لاتهامه تمهيدًا لعزله، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من يؤيدونه بالصلاة من أجله.

وكتب ترامب عبر حسابه على "تويتر": "أتصدقون أن اليسار الراديكالي سيتهمني بالتقصير اليوم، وهم الديمقراطيون الذين لا يفعلون شيئا، وأنا لم أخطئ! هناك شيء فظيع. اقرأوا النصوص. لا يجب أن يحدث هذا لرئيس آخر مجددا. صلوا من أجلي!".

كما أعاد الرئيس نشر تغريدات مؤيديه في وسائل الإعلام المحافظة بسرعة، ونقل عن جمهوري بارز في الكونجرس تنديده بعملية الاتهام بالتقصير وانتقاده لمعارضي ترامب واصفا إياهم بأنهم أشخاص "كل ما كان بيديهم هو عدم تركه مطلقا ليتنفس بسهولة".



....won’t convict and remove the President - Then the House should not be Impeaching the President in the first place. If this is the new standard, every President from here on out is impeachable.” Andy McCarthy @FoxNews So well stated. Thank you!

