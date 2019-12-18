بالأسماء.. هروب 4 لاعبين من نادي الزمالك

18 ديسمبر 2019 - 06:28 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن هروب 4 لاعبين من ناشئي نادي الزمالك، وهو ما أكدته تقارير صحفيه، عن هروب 4 لاعبين من فريق الشباب، مواليد 2001 خلال الأيام القليلة الماضية وهم: مصطفى فريد شوقى ورضا العميد وسعيد الهوا وأسامه الجزار.

ونقل موقع الوطن سبورت عن مصدر داخل قطاع الناشئين بالزمالك، قوله إن 4 لاعبين اختفوا عن تدريبات الفريق بشكل مفاجئ، رغم أنهم ضمن التشكيل الأساسي، وهم من اللاعبين المميزين بالفعل.

وأوضح المصدر أن "مصطفى فريد شوقي هرب إلى تايلاند، بينما الثلاثي رضا العميد وسعيد الهوا وأسامة الجزار هربوا إلى الإمارات".

وفي أول تعليق على الواقعة، قال رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك أيمن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، إن "هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة".

وأوضح "فريق الزمالك مواليد 2001 كامل العدد ولم يهرب منه أي لاعب من المقيدين في القائمة.

وأضاف عبد العزيز- حسب أخبار اليوم- "لا نعلم شيئا عن اللاعبين المدعين الانتماء لقطاع الناشئين بالزمالك ومن الوارد أن يكون الرباعي المذكور تم الاستغناء عنهم منذ فترة وتحديدا في بداية الموسم".