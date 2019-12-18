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العشرات يهددون بانتحار جماعي أمام البرلمان التونسي

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المحتجون أمام البرلمان التونسي
المحتجون أمام البرلمان التونسي
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محمد فضل- متابعات

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انتحار جماعي

هدد العشرات من المحتجين في تونس، المعتصمين منذ قرابة الشهر أمام البرلمان، بالانتحار الجماعي من خلال سكب البنزين عليهم وإشعال النيران فيهم، اعتراضًا على تجاهل البرلمان لمطالبهم المتمثلة في التشغيل.

وحاول المحتجين المعطلين عن العمل عن ولاية القصرين، اليوم الأربعاء، اقتحام مبنى البرلمان مطالبين النواب ورئاسة البرلمان بالاستماع إلى مطالبهم.

وهدد عدد منهم بسكب البنزين على أجسادهم وحرق أنفسهم، بعد صعودهم الباب الأمامي لمبنى البرلمان في محاولة لاقتحامه.

ورفع المحتجون شعار "شغل، حرية، كرامة وطنية".

وأفادت وكالة الأنباء التونسية بأن المحتجين الذين هددوا بالانتحار الجماعي، ينفذون اعتصاما أمام مجلس نواب الشعب منذ حوالي شهر.

وطالب المحتجون بتعهد كتابي من رئيس مجلس نواب الشعب ونواب ولاية القصرين بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في التشغيل.

وأشارت إلى أنهم نددوا بـ"تجاهل واحتقار البرلمان لهم ولمطالبهم وخاصة منهم نواب جهة القصرين"، لا سيما وأنهم معتصمون أمام مقر البرلمان منذ حوالي الشهر دون جدوى.


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