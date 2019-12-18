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مرتضى منصور يدفن شقيقته ويتلقى العزاء على المقبرة

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مرتضى منصور يتلقى العزاء في شقيقته
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محمد فضل

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وفاة

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مرتضى منصور

دفن

مقبرة

شارك المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، في مراسم دفن شقيقته الكبرى «سوسن»، في قرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث خرج الجثمان من مسجد المتولى الكبير بالقرية، بحضور أسرة الفقيدة يتقدمهم "منصور".

كما شارك أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، في تشييع ، من بينهم علاء مقلد وهانى زادة ومحمد حلمى وأحمد جلال إبراهيم.

ويظهر المستشار مرتضى منصور، وهو يتقدم الجنازة، كما يقوم بتلقي العزاء على المقبرة.

ورحلت مساء أمس الثلاثاء، سوسن منصور شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء، فى المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر فى المنصورة.














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