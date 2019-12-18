موعد مباراة برشلونة وريال مدريد ( كلاسيكوالأرض) والقناة الناقلة

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يلتقى برشلونة مع غريمه ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق مباراة برشلونة ضد الريال غدا الأربعاء، فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN Sports HD3 .

يذكر أن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ستكون رقم 90 بين كلا الفريقين على ملعب كامب نو، حيث تمكن برشلونة من الفوز في 50 مباراة، مقابل 20 لصالح الملكى، وحسم التعادل 19 لقاء بين كلا الفريقين.


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