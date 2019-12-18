» إجراءات أمنية مشددة لتأمين كلاسيكو الأرض

18 ديسمبر 2019 - 05:00 م

ذكر قناة "آر.تي.في.إي" التليفزيونية الإسبانية، أن نحو ألف من أفراد الشرطة الكتالونية وألفين من أفراد الأمن الخاص إلى جانب الشرطة الوطنية، سيتولون اليوم الأربعاء تأمين مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد على ملعب "كامب نو"، والمؤجلة من المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وذكرت التقارير أن الإجراءات المشددة تأتي في ظل المظاهرات التي يخطط لها الانفصاليون في إقليم كتالونيا والتي قد تزيد من حدة التوتر في المباراة المشحونة بالفعل بالتوترات بسبب التطورات السياسية .

وينتظر أن توقف الشرطة أي مشجع يحاول الدخول إلى أرض الملعب الذي يحتضن مباراة القمة بين عملاقي الكرة الإسبانية.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الكلاسيكو في 26 أكتوبر لكن تقرر تأجيلها بسبب اضطراب الحالة الأمنية والسياسية في كتالونيا إثر صدور أحكام بالسجن ضد تسعة رموز سياسية في كتالونيا.

وتعتزم منظمة "تسونامي الديمقراطية" وضع حواجز بالقرب من الاستاد لمنع وصول المشجعين إلى الكامب نو، وجرى التخطيط لإطلاق مظاهرات في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

وعادة ما يعتبر نادي برشلونة رمزا لإقليم كتالونيا، ويعتبر الكثير من مشجعيه، نادي ريال مدريد بمثابة رمز للنظام الإسباني.