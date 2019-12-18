صور مثيرة لزوجة «ترامب» في سن الـ17..

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ميلانيا ترامب
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محمد فضل- متابعات

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ميلانيا ترامب

عارضة أزياء

صور مثيرة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لـ«ميلانيا» زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي في الـ17 من عمرها.

وتظهر «ميلانيا» في صور مثيرة تستعرض رشاقتها وجمالها، لكنها بالمقارنة بملامحها اليوم، لا يمكن التعرف عليها، حيث تغيرت ملامحا بشكل كامل.

والجدير ذكره أن ميلانيا بدأت مهنة عارضة الأزياء في سن الـ16. وعندما أصبحت في الـ17 من العمر، رآها المصور ستاين جيركو في عاصمة جمهورية سلوفينيا (من جمهوريات يوغسلافيا السابقة) ليوبليانا وهو يغادر عرضا للأزياء هناك، فدعاها إلى جلسة تصوير تجريبية.

وساهم هذا المصور المعروف في تسليط أضواء الشهرة عليها، ما أدى إلى توقيعها عقدا مع وكالة عرض أزياء في ميلان (إيطاليا) حين بلغت الـ18 من العمر، كما أنها عملت في باريس أيضا.








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