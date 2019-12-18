» صلاح ينافس «رونالدو» و«ميسي» للفوز بهذه الجائزة

18 ديسمبر 2019 - 04:32 م

أعلن منظمو حفل جوائز دبي جلوب سوكر 2019 عن المرشحين النهائيين لجائزتي أفضل لاعب في العالم وفي الوطن العربي.

ومن المنتظر إقامة حفل ضخم في دبي بالإمارات يوم 29 ديسمبر الجاري لتوزيع جوائز الأفضل في العالم، والتي ستشهد 15 جائزة مختلفة سيكون أبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم.

وسيتنافس محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي مع زميله في الريدز، فيرجل فان دايك، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني على جائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر.

أما على صعيد أفضل لاعب في الوطن العربي فسيتنافس عليها كلًا من طارق حامد، لاعب الزمالك وعبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، وأكرم عفيف، صانع ألعاب السد القطري، وسالم الدوسري، جناح الهلال السعودي، ويوسف بلايلي، لاعب الأهلي السعودي.