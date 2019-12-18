» 20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، قائمة الفريق التي ستخوض لقاء الإسماعيلي غدا الخميس على ستاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري.
وضمت القائمة 20 لاعبا هم..
حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.
خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان.
خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.
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