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اعتقال 50 ناشطاً بالجبهة الشعبية بفلسطين

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متابعات - سارة أشرف

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تمكن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، من كشف أكبر خلية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تم تنظيمها في الضفة الغربية منذ سنوات.

وبحسب بيان للشاباك، فإن 50 ناشطًا من الجبهة تم اعتقالهم في منطقة رام الله، منهم ثلاثة نفذوا عملية تفجير عبوة ناسفة ضد مجموعة من المستوطنين ما أدى لمقتل مستوطنة قرب عين بوبين غرب رام الله أغسطس الماضي. ونفّذ اثنان عملية إطلاق نار قبل نحو عام ونصف، في منطقة بيت ايل شمال البيرة.

واتهم البيان، أفراد الخلية بأنهم حاولوا تنفيذ سلسلة هجمات خطيرة ضد أهداف إسرائيلية.

وبحسب بيان الشاباك، فإن الجبهة الشعبية التي تعتبر منظمة "صغيرة" كانت ناشطة خلال الانتفاضة الثانية، لكنها في السنوات الأخيرة لم تكن فعالة في تنفيذ أي هجمات ضد أهداف إسرائيلية، قبل أن ترفع رأسها في الضفة مجددًا بعد العملية الأخيرة قرب رام الله.

وأشار إلى أن الخلية عملت بمستوى عالٍ جدًا وتمكنت من تنفيذ هجوم عين بوبين بدقة متناهية وقدرة عالية، رغم أن العبوة التي استخدمتها الخلية في عملية التفجير كانت صغيرة الحجم، إلا أن قوتها وموقعها أدى إلى هذه النتيجة.


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