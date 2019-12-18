في يومها العالمي.. كيف احتفلت السينما باللغة العربية

18 ديسمبر 2019 - 02:30 م

يحتفي العالم اليوم، الموافق 18 ديسمبر، باليوم العالمي للغة العربية، فهي من اللغات الرسمية حول العالم.

ويعتبر هذا الاحتفال، هو العيد الـ56 للغة العربية، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، بإدراجها ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل بالأمم المتحدة.

وقد احتلت اللغة العربية، مساحة من أفكار صناع السينما المصرية، منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى نهاية القرن العشرين، حيث شهدت العديد من الأعمال السينمائية، وجود شخصية "مدرس اللغة العربية"، قام بتأديتها نجوم تألقوا في هذه الشخصية.

ومن أبرز هذه الأعمال، هو فيلم "ليلي بنت الأغنياء"، حيث قام الفنان نجيب الريحاني، بأداء دور "الأستاذ حمام "، أمام الفنانة ليلى مراد وسليمان نجيب وأنور وجدي وزينات صدقي ويوسف وهبي، كما قام بنفس الدور في فيلم "غزل البنات".

وبعيدا عن الكوميديا تألق الفنان الكبير نور الشريف في دور "الأستاذ فرجاني"، مدرس اللغة العربية، في فيلم "آخر الرجال المحترمين"، مع بوسي وسناء يونس، وهو من إخراج سمير سيف.

وفي فيلم الشقة من حق الزوجة، قام الفنان القدير جورج سيدهم، بتأدية شخصية "الأستاذ عبد الرحيم"، مع الفنان محمود عبد العزيز ومعالى زايد.