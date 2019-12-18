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استقالة صحفي "نيوزويك".. لهذا السبب

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طارق حداد
طارق حداد
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علي محمود

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قناة "rt"

الصحفي طارق حداد

مجلة نيوزويك

حظر الأسلحة النووية

استقال الصحفي طارق حداد من مجلة "نيوزويك" الأمريكية؛ احتجاجًا على رفض المجلة نشر تقرير له كتبه حول رسالة أحد الخبراء التابعين للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

وقال الصحفي، في تصريح لقناة "RT ": "حاولت بإصرار نشر هذه المادة، لأنني اعتبرها تهم الرأي العام وذات فائدة، ونتيجة لذلك، أصبحت ضحية للهجمات، وبدأ المحررون يحاولون العثور على خطأ في مقالاتي، وذلك فقط بهدف الضغط على".

وأوضح حداد، أنه "بعد عدة محاولات لنشر مواد عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قيل لي في الأخير لماذا لن يسمحوا لي بذلك، ثم وبعد ذلك وضعوا قائمة طويلة تتحدث عن أخطائي الشخصية".

وقال: "كنت محبطا جدا عندما أخفقت جهودي في نشر هذه الأمور وعرفت أن أحد المحللين هو عضو في مؤسسة بحثية أمريكية مرتبطة بصناعات الأسلحة أي الشركات، التي ترتزق من الحروب".

يذكر أن  الصحفي طارق حداد، أعلن في وقت سابق في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" أن، استقالته تأتي بعد أن رفضت المجلة نشر تحقيق له يتضمن تفاصيل لا تلائم الحكومة الأمريكية بشأن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم المزعوم في مدينة دوما السورية عام 2018.


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