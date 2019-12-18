الخارجية الأمريكية تقلص عدد موظفيها في العراق

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الخارجية الامريكية

موظفين

تخطط وزارة الخارجية الأمريكية لتقليل عدد موظفيها في العراق بنسبة 28% حتى نهاية مايو 2020، موضحة أن التقليص سيشمل ليس فقط وزارة الخارجية بل الدفاع والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفي السياق، أفادت قناة "سي إن إن"، نقلاً عن وثيقة أرسلت إلى لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "سيتم تقليص عدد الموظفين في السفارة الأمريكية في بغداد بـ114 شخصًا، وفي مركز الدعم الدبلوماسي بـ15 شخصًا، وفي القنصلية العامة في أربيل بـ 8 أشخاص.

ووفقًا لتقييمات وزارة الخارجية، فإن تقليص عدد الموظفين لن يعيق البعثة في العراق من التوصل إلى الأهداف الرئيسية، وأداء الرقابة اللازمة على البرامج".

وأشار ممثل للخارجية الأمريكية، لم يفصح عن هويته، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تسعى لخفض المشاكل الأمنية المحتملة وزيادة القوة العسكرية عن طريق نشر عدد أكبر من العسكريين في المنطقة.

وكانت قاعدة عسكرية في منطقة مطار بغداد الدولي قد تعرضت لقصف، ما أدى لسقوط 6 عسكريين عراقيين.


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