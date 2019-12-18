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في عيد ميلادها الـ83..

شاهد.. كيف تغير شكل الفنانة كريمان "قطة الستينيات"

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كريمان
كريمان
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علا خطاب

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الشيخوخة

كريمان

الستينيات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا حديثة للفنانة كريمان، من أشهر فنانات الزمن الجميل، حيث تزامن هذا مع عيد ميلادها الـ83.

وظهرت الفنانة بتغير كبير في ملامحها إذ زادت عليها علامات الشيخوخة، بينما حاولت التغلب على علامات التقدم في العمر بارتداء الباروكة.

وجددت الصورة ذاكرة الجمهور بأعمال الفنانة القديرة التي قدمت العديد من الأعمال السينمائية، أشهر "مراتي مدير عام"،" تمر حنة"، وغيرها .

جدير بالذكر أن كريمان من مواليد 1963 ودرست في مدارس الليسيه، وبدأت التمثيل من مسرح المدرسة .



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