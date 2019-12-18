» أسراب الجراد تغزو السعودية

انتشرت أسراب من الجراد، خارج من باطن الأرض، في مراكز القنفذة المكسوة بالخضار في السعودية.

وانتشر مقطع فيديو، لأسراب الجراد، على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة واسعة، حيث تظهر الأسراب وهي منتشرة بكثرة غرب مركز سبت الجارة، بعدما فقس البيض الذي وضعته إناث الجراد التي هاجمت القنفذة قبل 3 أسابيع.

وتسبب تأخر أصحاب المناحل في مكافحتها، بتمكن الإناث من وضع بيضها. وتقوم صغار الجراد في القضاء على المحاصيل الزراعية، ما لم تتم إبادتها مبكرا.