» انتظام لاعبي الزمالك بالمران الصباحى

18 ديسمبر 2019 - 01:24 م

انتظم الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" وحازم إمام لاعبا فريق الزمالك، بالتدريبات الجماعية بعدما حصل "أوباما" على راحة كاملة من مران أمس بإذن من الجهاز الفني بسبب سفره للإسكندرية لظروف مرض والده.

وحضر اللاعب وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع زملائه استعدادًا لمباراة سموحة المقبلة والمقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وانتظم حازم بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وأدى تدريبات بدنية تحت قيادة أنطونيو كيزوس مدرب الأحمال مع باقي اللاعبين.

وتعافى المدافع محمود علاء من الجرح أعلى الحاجب الذي تعرض له مؤخرًا وبدأ في المشاركة في المران دون ارتداء حامي الرأس الذي شارك به في مباراة الطلائع الماضية.