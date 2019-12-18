» شاهد.. مسافرة تثير ذعر الركاب وتهدد: "سأفجر الطائرة"

أثارت إحدى المسافرات على متن طائرة متجهة من إسطنبول إلى قبرص، ذعر الركاب، حيث أعلنت أنها ستفجر قنبلة، وأنها تابعة لجماعة "فتح الله جولن".

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، على مواقع التواصل، إحدى المسافرات وهي تصرخ بشكل هستيري قائلة: "أنا عضو في جماعة فتح الله جولن، وسأفجر الطائرة".

وحاول الركاب تهدئة المرأة التي كانت ترتدي ملابس تخفي كل جسدها، وتخفي وجهها بنقاب ونظارات شمسية، فيما قام طاقم الطائرة باستدعاء حراس الأمن.

وعلى الفور، تم إلغاء الرحلة التابعة لشركة "Pegasus Airlines " من مطار إسطنبول إلى مطار أركان في قبرص التركية.