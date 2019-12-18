» مسئول روسي يكشف مفاجآت عن انسحاب أمريكا من أفغانستان

18 ديسمبر 2019 - 01:00 م

فجر سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، مفاجآت مدوية عن خطط واشنطن للانسحاب من أفغانستان، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية ليست لديها خطط واضحة بشأن هذا الأمر.

وأضاف باتروشيف، خلال مؤتمر "حوار الأمن الإقليمي" في العاصمة الإيرانية طهران أن الوجود الأمريكي في أفغانستان، يتسبب في زيادة عدم استقرارها، معلقًا: "ليست لدى الولايات المتحدة الأمريكية خطط واضحة للانسحاب من أفغانستان".

وأضاف: "بعد ما يقرب من 18 سنة من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان، ازداد عدم الاستقرار وانعدام الأمن في هذا البلد".

من جانبه، قال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم، إن بلاده ترغب في تحقيق سلام دائم ووقف إطلاق النار مع حركة طالبان.