افتتاح أول سكة حديد تربط بين تل أبيب والقدس

18 ديسمبر 2019 - 12:55 م

افتتح وزير النقل والمواصلات الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، محطة السكة الحديدية المباشرة بين تل أبيب لـ القدس.

وفي السياق، ذكرت القناة "7" العبرية، أنه لأول مرة يتم إنشاء رحلة مباشرة بين محطة السكة الحديد في القدس ومحطة السكة الحديد في تل أبيب.

جدير بالذكر، أن الكونجرس الأمريكي قد وافق على نقل 150 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية والمنظمات المدنية لمساعدتها في المشاريع التي تشرف عليها في الضفة الغربية وشرقي القدس.