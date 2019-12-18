» لأول مرة.. امرأة تهزم رجلاً في كأس العالم لرمي السهام

علا خطاب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للبريطانية، فالون شيروك، وذلك بعد دخولها التاريخ، بعد أن أصبحت أول امرأة تهزم رجلا في مباراة ببطولة العالم لرشق السهام، والتي تحتضنها لندن من 13 ديسمبر حتى 1 يناير.
وفازت فالون البالغة 25 عامًا على مواطنها، تيد إيفيتس، البالغ 22 عامًا، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة بنتيجة 3-2.
وحصد فيديو البريطانية، فالون شيروك، بأكثر من 3 ملايين مشاهدة على "تويتر"، كما نالت دعم نجوم الرياضة في العالم.
وتعد رامية السهام البريطانية خامس امرأة تشارك في بطولة العالم للرجال PDC world championship ، وبهذه الخطوة ضمنت مكانين للسيدات للمشاركة بين 96 لاعبًا يتنافسون على اللقب كل عام.
SHERROCK MAKES HISTORY.— PDC Darts (@OfficialPDC) December 17, 2019
Fallon Sherrock has become the first woman to win a match at the PDC World Championship.
Just look at these scenes, a history making moment for darts. pic.twitter.com/zqoOeyQLmt
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