» أردوغان: سنعمل على تسريع التعاون مع ليبيا لهذا السبب

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، مشيرًا إلى أن أنقرة أعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة في أي لحظة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

من جانبه، أكد المبعوث التركي إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، إن "مذكرة التعاون الأمني والعسكري" و"مذكرة التفاهم بشأن تقييد مجالات السلطات البحرية" بين تركيا وليبيا اتفاقيتان مهمتان من أجل مستقبل البلدين.

وأضاف أن الاتفاقيتين الموقعتين مع ليبيا، لا تضران أبدًا بمصالح مصر، بل تخدم مصالح هذا البلد، وربما تدفعه لعقد اتفاق مماثل مع تركيا في المستقبل، بحسب وكالة "الأناضول".

وحول أزمة اللاجئين قال الرئيس التركي إن "الدول الغربية المتطورة وبعض البلدان العربية الغنية فشلت في التعاطي مع أزمة اللاجئين" مضيفا "إذا ما نجحنا في إنشاء مدن للاجئين في المنطقة الآمنة، سيسجل ذلك نموذج في التاريخ ويحسب في خانة تركيا".

ويذكر أن قرابة 900 لاجئ قد عادوا إلى سوريا، خلال الــ 48 الساعة الأخيرة، بحسب ما صرح مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين.