البابا تواضروس يكشف أسرار اختيار الأساقفة

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قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك شروطًا لاختيار الأسقف؛ حيث يجب أن تكون له مواصفات روحية أساسية، ويضاف عليها عليها الإدارة أو التدبير الكنسي، ثم الروح الاجتماعية، وإجادة اللغات، ونشجع الدراسة.

وأضاف البابا تواضروس، في تصريحات صحفية له، أن الكنيسة تنظر للشخص الذي يتم اختياره كأب أسقف لمن سافر إلى الخارج وعمل بوظائف عامة وفى نفس الوقت كان ملتحقًا بالكنيسة، أي الخدمة والعمل بالتوازي.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأت، الثلاثاء أول ديسمبر الجاري، صوم الميلاد المجيد، والذي ينتهي في 7 يناير باحتفالات عيد الميلاد، ويستمر الصوم لمدة 43 يومًا، يقام خلالها الصلوات في مختلف الكنائس بمصر وبلاد المهجر.

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