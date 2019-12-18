صادم.. اغتصب أكثر من 100 امرأة بسبب "أحلام اليقظة"

18 ديسمبر 2019 - 11:54 ص

قضت محكمة بريطانية، بالسجن مدى الحياة على سائق تاكسي، يبلغ من العمر 62 عامًا، اغتصب أكثر من 100 امرأة، مبررًا ذلك بانغماسه في أحلام اليقظة، وعدائه للنساء.

والمتهم يدعي جون وربويز، أطلق عليه اسم "مغتصب التاكسي الأسود"، يقضي عقوبة بالسجن بعد إدانته عام 2009 بتهمة الاعتداء على 12 امرأة، عندما أقامت 4 نساء أخريات العام الماضي دعوى منفصلة ضده.

ووفقًا للمعلومات المقدمة في جلسة النطق بالحكم في لندن، اعترف وربويز الذي أحيل إلى طبيب نفسي بأنه قدم لنحو 90 امرأة مشروبات كحولية، وخدر ربعهن، بعد أن ألهمته المواد الإباحية.

وقال ممثل الادعاء إن المتهم أخبر الأطباء النفسيين بأنه كان ينغمس في أحلام يقظة بشأن هذه الجرائم منذ عام 1986، وكان الدافع وراءها هو العداء تجاه النساء.