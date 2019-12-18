بعد إزالتها للمرارة.. أول ظهور لشقيقة هنا الزاهد

أعلنت فرح الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها على "إنستجرام"، خضوعها لعملية استئصال المرارة، حيث شكرت كل من قام بالسؤال عنها والدعاء لها.

وظهرت فرح شقيقة هنا زاهد زوجة أحمد فهمي، في الفيديو، وهي نائمة على سرير المستشفى، وتبعث برسالة لتطمئن محبيها ومتابعيها، قائلة: "الحمد لله أنا كويسة" .

وكانت الفنانة هنا الزاهد نشرت مقطع فيديو لشقيقتها فرح عبر حسابها على إنستجرام تعلن من خلاله عن صدمة جديدة تتلقاها بعد زواجها من أحمد فهمي، حيث أعلنت عن خضوع شقيقتها لعملية، دون توضيح أي تفاصيل عنها.

وأعلنت هنا الزاهد خلال الفيديو عن إجراء شقيقتها عملية جراحية إلا أنها لم تكشف عن أي تفاصيل خاصة بها.

يذكر أن هنا الزاهد منذ زواجها من الفنان أحمد فهمي تعرضت للعديد من الصعوبات في حياتها حيث دخلت المستشفى في شهر العسل ثم تعرض زوجها إلى مرض نادر وأخيرًا شقيقتها فرح.