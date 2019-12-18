شاهد.. على ربيع يتحدى محمد صلاح في الملعب

نشر الفنان علي ربيع، عبر حسابه، على "إنستجرام"، مقطع فيديو له وهو داخل الملعب، ويوجه رسالة لمحمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، حيث أعلن عن تحديه للأخير في المهارات الكروية.

ونشر علي ربيع، عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو له، وهو في ملعب كرة قدم وكان ينطط الكرة بمهارة كبيرة.

وعلق "ربيع" على الفيديو أنه يتحدى محمد صلاح قائلاً: "بتحدي محمد صلاح أنه ينطط برجليه الاتنين أهو ولا ليفربول ولا حاجة".

وتفاعل متابعو على ربيع، مع مقطع الفيديو، وجاءت معظم التعليقات ساخرة، كالآتي: "لا إحنا نوديك ليفربول بقي، "ياعم هو محمد صلاح يجي جمبك أيه?".