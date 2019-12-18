» "دون تحريك الشفتين".. رد حاسم من الإفتاء بشأن قراءة الحائض للقرآن

18 ديسمبر 2019 - 11:16 ص

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين، جاء نصه: "هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف للحائض؟".

ورد عن السؤال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "خروجا من الخلاف بين الفقهاء لا مانع ولكن بدون تحريك الشفتين أو اللسان بالقراءة ولكن القراءة تكون بعينك أو بقلبك".

وتنشر دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقاطع فيديو لأمناء الفتوى بالدار خلال إجابتهم على أسئلة واستفسارات بعض المتابعين للصفحة