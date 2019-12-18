» "لبانة" تكشف عن فتاة من العصر الحجري

18 ديسمبر 2019 - 11:09 ص

كشفت "لبانة" من خشب شجرة البتولا عن فتاة كانت تمضغها من العصر الحجري بجوار بحيرة ضحلة كانت تجتذب الصيادين بالقرب من السواحل الجنوبية للدنمارك.

وتمكن العلماء من خلال الحمض النووي في "اللبان" الذي وجدوه وسط قطع من الخشب وعظام حيوانات برية، من معرفة مواصفات الفتاة وهي سمراء البشرة وزرقاء العينين وشعرها داكن تعود إلي العصر الحجري وتحديدا قبل 6000 عام، ومن خلال هذه المواصفات رسمها الباحثون برسم تخيلي وأطلقوا عليها اسم" لولا".

وقال هانز شرودر القائم على المشروع والمشارك في معهد جلوب بجامعة كوبتهاجن، إنه من المدهش أن يكون لديك جينوم بشري قديم كامل من أي شىء غير العظام، مضيفًا أنه تم استخلاص الحمض النووي من الميكروبات الموجودة في الفم والعديد من مسببات الأمراض البشرية المهمة،مما يجعل "اللبان" مصدر مهم للحمض النووي القديم، حسبما نشر موقع" فوكس نيوز".