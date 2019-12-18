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«الصحة»: إجراء 16 ألف عملية جراحية بمنظومة التأمين الصحي الجديدة

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جانب من جولة الدكتورة هالة زايد لبورسعيد
جانب من جولة الدكتورة هالة زايد لبورسعيد
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علي محمود

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القران

الحائض

أحمد وسام

اللإفتاء

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إجراء 16252 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، منذ إطلاق المنظومة في شهر يوليو الماضي حتى أمس الثلاثاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي، أن الوزيرة تفقدت مستشفى الرمد وأشادت بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين موجهةً بنقل العيادات الخارجية من المبنى القديم إلى المبنى الجديد؛ لتوزيع المرضى على المبنيين نظرًا لزيادة أعداد المترددين

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة تفقدت أيضًا مستشفى السلام بورسعيد، وتحدثت مع الفريق الطبي، حيث اطلعت على نسبة الإحالات التي يستقبلها المستشفى من وحدات ومراكز طب الأسرة، كما استجابت لبعض طلبات المواطنين، وتحدثت مع المنتفعين عن آرائهم في الخدمة الطبية المقدمة لهم، والذين أشادوا بدورهم بمستوى الخدمة التي يتلقونها بالمستشفى معبرين عن رضاهم عن المنظومة الجديدة.

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