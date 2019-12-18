أحمد موسى: خلاص زمن الخوف انتهي

18 ديسمبر 2019 - 11:03 ص

أشاد الإعلامي أحمد موسى ، بالنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم ، والتي اختتمت أعمالها أمس،قائلا :" النسخة الثالثة هي الأكثر نجاحا بين الثلاث نسخ التى أقيمت سابقا".



وأضاف أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن النجاح الكبير للنسخة الحالية يرجع لزيادة أعداد المشاركين، والتوصيات المهمة التى خرجها، إلى جانب التفاعل الكبير من الرئيس مع كل شباب العالم .



وتابع :" شباب مصر صوتهم أصبح مسموعا عالميا وبمنتهى القوة ، كما أنهم باتوا متواجدين فى كل المناصب المهمة في الدولة، معقبا :" خلاص زمن الخوف انتهي ، مصر أصبحت قوية برئيسها و شعبها و جيشها".

