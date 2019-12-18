حسن يوسف يفتح النار على أسما شريف منير

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حسن يوسف : سعيد بحكم مصرية "تيران وصنافير"
حسن يوسف : سعيد بحكم مصرية "تيران وصنافير"
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علا خطاب

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الشعراوى

حسن يوسف

أسما شريف منير

خرج الفنان حسن يوسف، عن صمته، ودافع عن الادعاءات التي وجهت ضد فضيلة الامام محمد متولي الشعراوي، من قبل ابنة الفنان شريف منير، أسما منير،واصفًا اياها بـ"نوع من فوبيا الإسلام".

وصرح الفنان الكبير حسن يوسف خلال لقاء تليفزيوني، Hنه منذ الهجوم الشرس على سيدى وتاج راسي الشيخ الشعراوى؛ سميت هذه الظاهرة بـ فوبيا إسلام.

يذكر أن انتقادات كبيرة وجهت للمذيعة أسما شريف منير، قبل أن تعتذر وتتراجع عن تصريحاتها، وتخلق حالة من الجدل عبر وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي.

وخرج أبناء الشيخ محمد متولى الشعراوى ليردوا على الإساءة التى وجهتها اسما شريف منير، مؤكدين على ان هذا الامر غير منطقي، وينم عن عدم وعي.

وتقبلت بعدها أسرة إمام الدعاة، اعتذار أسما شريف منير.


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