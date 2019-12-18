رئيس "تويتر" يلغى حساب مؤسس "فيس بوك"

18 ديسمبر 2019 - 10:52 ص

فاجأ جاك دورسي، رئيس موقع "تويتر"، متابعيه بإلغاء متابعة مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشبكة "فيس بوك"، دون الإعلان عن السبب.

وأقدم دورسي، أمس الثلاثاء، على هذه الخطوة غير المبررة، بحسب موقع "ماشابل" الأمريكي، الذي حاول التواصل مع "تويتر" للحصول على توضيح بخصوص المسألة، دون أن يصل إلى معلومات بهذا الشأن.

ونشر حساب على "تويتر" يعرف بـ "Big Tech Alert "، لتتبع النشاط غير المتطور للأسماء الكبيرة في عالم التكنولوجيا، والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا الكبرى، وفق لـ"روسيا اليوم"، تغريدة قال فيها إن "جاك ألغى متابعة مارك".



