مروع.. مصرع 12 شخصًا في حادث سير بالسادات

18 ديسمبر 2019 - 10:50 ص

في حادث مروع لقي 12 شخصًا مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارة لنقل العمالة بأخرى لنقل البضائع، أمام كمين العجيزي بمدينة السادات، في محافظة المنوفية.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز السادات، بتصادم سيارة لنقل عمالة بسيارة لنقل البضائع أمام كمين العجيزي بمدينة السادات.

على الفور انتقلت 8 سيارات إسعاف، بإشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، والجثث إلى مستشفى السادات العام.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة لمباشرة التحقيق.