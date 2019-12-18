  • الأربعاء 18 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:42 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إحراق شجرة عيد الميلاد

بالصور.. إحراق شجرة عيد الميلاد في لبنان

حسن يوسف : سعيد بحكم مصرية "تيران وصنافير"

حسن يوسف يفتح النار على أسما شريف منير

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: خلاص زمن الخوف انتهي

بشار الأسد

" قانون قيصر" بالكونجرس..لمعاقبة بشار الأسد

مصرع 12 شخصا بالسادات

مروع.. مصرع 12 شخصًا في حادث سير بالسادات

الفنان أحمد مكي

التفاصيل الكاملة لسرقة مكي شخصية "حزلقوم" من كاتب شاب

جاك دورسي وزوكربيرج

رئيس "تويتر" يلغى حساب مؤسس "فيس بوك"

معتز عبدالفتاح

معتز عبد الفتاح: مصر لديها كنز يسمى السيسي

الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج

وزيرة الهجرة: أنا مش في منصب شرفي أنا بشتغل

سفينة روسية تتحرش بأخرى أمريكية في البحر المتوسط

سفينة تجسس روسية تثير غضب واشنطن

بالصور..

التفاصيل الكاملة لسرقة مكي شخصية "حزلقوم" من كاتب شاب

الصفحة الأخيرة

الفنان أحمد مكي
الفنان أحمد مكي
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

وفاة شاب بعد قفزه من الطائرة وتعطل المظلة

#

فنانة شهيرة تكشف عن زواجها سرًا من شخصية بارزة

#

صادم.. شاب يكتشف أنه متزوج من رجل

#

فتاتان سعوديتان تسرقان سيارة من شاب بحيلة ماكرة

كاتب ساخر

احمد مكى

وجيه صبري

حزلقوم

كشف الكاتب الساخر، وجيه صبرى، عبر صفحته على الـ"فيس بوك" التفاصيل الكاملة، حول ما وصفه بسرقة أفكاره من قبل الفنان أحمد مكي، مشيرًا إلى أنه لم يقدر ماديًا وأدبيًا.

وكتب الكاتب والسيناريست وجيه صبري، في بوست مطول، على صفحته الشخصية، تفاصيل الواقعة، حيث قال: "في بداية شهر 9 كلمني صديقي البروديوسر ومدير أعمال الفنان أحمد أمين (خالد عبده) وقالي تحب تشتغل مسرحية مع أحمد مكي ومن إنتاج كايرو شو (مجدي الهواري) وهيشاركه فيها أحمد أمين؟ قولتله تمام نشوف بالرغم إني اشتغلت مع مكي من أربع سنين لمدة سنة ونص وف الآخر الشغل متعملش وضيعت وقت وأفكار عالفاضي وجود أحمد أمين اللي اشتغلت معاه سنيين وبحبه وبثق في احترافيته في الشغل وتقديره للناس خلاني اتحمس للموضوع".

وتابع: "وجود أحمد أمين الذي اشتغلت معه سنين وأحبه وأثق في احترافيته في الشغل، وتقديره للناس جعلني أتحمس للموضوع، ثم تقابلنا في مكتب مكي في الجيزة، مكي وأمين والمنتج مجدي الهواري والكاتبة سارة هجرس وأنا، وقالوا إنهم يريدون مسرحية لمكي بشخصية حزلقوم، وأنهم يريدونها في إطار مسرحية سيدتي الجميلة، تيمة الشخص العشوائي من طبقة أقل بتصرفات معينة يتعهده أحد، يعلمه إتيكيت ويحوله لشخص آخر، تناقشنا كثيرًا في الفكرة وكيف نفعل مثل ذلك، بطبيعتي لا أفضل الالتزام بالمطروح وأجعله حيّزًا لتفكيري، ففكرت كيف نعمل هذا ولكن بشكل مختلف، ذهبت إلى منزلي وفكرت حتى وصلت لفكرة ما وكلمت أحمد أمين حكيتها له".

وأضاف: "الفكرة عجبت مكي جدًا وقعدنا نعمل عليها اجتماع اثنين، ثلاثة، سبعة، شهر ونصف الشهر شغل على الأقل، 3 اجتماعات في الأسبوع، بعد الشهر ونصف الشهر شغل وأوبر رايح جاي ما يعادل 3000 جنيه في الشهر، لم أتحدث في أي شيء وكنت متحمسًا، في هذه الفترة اجتمعت معي مديرة أعمال مكي، وقالت لي إن طريقة تفكيري تعجبهم، وإنني خارج الأفكار الروتينية، وهذا واضح في أفكاري التي أقولها، لذلك نريدك معنا في الفيلم الذي سينفذه مكي".

وأشار: "هذا دليل على أن الشغل كان عاجبهم وإلا كنا بطلنا نتقابل من ثاني يوم أو تاني أسبوع أو حتى بعد مرور شهر من الشغل المستمر، بعد أسبوع ثانٍ كلمتني مديرة أعماله وقالت لي نحن أيضا نريدك معنا في المسلسل، بعد هذه الفترة مكي كعادته كان مترددا، ورأى أن ما وصلنا له به مشاكل يجب أن تحل واتفقنا نجلس مع أمين "كهيد رايتر" لورشة، في اليوم الذي اجتمعنا فيه كلمتني رنا حسنين، بروديوسر كايرو شو، وقالت لي إن هناك كاتبًا جديدا، قال فكرة لمكي وعجبته هو ومجدي، وسنعمل عليها ونريدك أن تبقي معنا".

وأوضح: "قلت لها أولًا تقديرا للناس التي تعمل المفروض تقولون قبل ذلك، فلا يصح أن أعمل وأكتب وفجأة تقولين لي أحضرنا كاتبا بأفكار ثانية وتريدونني معكم، هذه طريقة فيها انعدام تقدير، وبناءً عليه أنا أعتذر عن الشغل في المسرحية وربنا يوفقكم، والموضوع انتهى بالنسبة لي، ولا تكلمت في فلوس شغل شهرين، ولا مصاريف حتى اجتماعات، ولا أي شيء، بعد يومين عرفت من دكتورة نهى التي كنت أعمل معها في الفيلم وأكتب فيه بالتوازي مع المسرحية".

واختتم: "ومن ساعتها والكلام انقطع تمامًا مع معرفتي بأنهم يجتمعون ويعملون على المسرحية وكاستنج والمسرحية ستتم بروفاتها قبل ما أكتب، كل هذا وبرغم أنني واحد أكل عيشي الكتابة تجاهلت أنني اشتغلت وعملت مجهودا وله حق مادي وأدبي وقلت لو عملوا حاجة جديدة خلاص، لكنني تأكدت أنهم كملوا المسرحية بنفس الأفكار، ومن بعد هذه الفترة، مكي لا يرد على الواتساب، دكتورة نهى مديرة أعماله لا ترد، قلت ممكن ما حدث في المسرحية يتكرر في الفيلم، كلمت دكتورة نهى بعد ما وصلت لنصف الفيلم كتعديل كتابة وأفكار لأنه كان فيلم مكتوبًا، كلمت دكتورة نهى وقلت لها ماذا عن اتفاقاتنا المادية والأدبية في الفيلم؟! حتى لا يتكرر الحوار قالت لي آه طبعا وسأتحدث مع المنتج، ونوقع كل حاجة ومن ساعتها لم أعرف عنها ولا عن مكي ولا عن الفيلم، وهذا ما كنت أتوقعه فوضعت الفيلم في الدرج".

وأوضح، في نهاية البوست، أن "الفنان أحمد أمين من ألطف وأجمل الناس اللي اشتغلت معاهم وفي منتهى التقدير والاحترام وحفظ الحقوق لأي حد، انا ذكرت اسمه بس علشان كان موجود في البداية مع تسلسل الأحداث واعتذر هو نفسه عن العمل قبل خروجي منه".

في المقابل، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع المنشور،وهذه أبرز التعليقات:" هو بغض النظر عن انه شغلك وحقك، بس عظيمة اوي الفكرة اللي إنت جبتها لحزلقوم دي.. تسلم دماغك ??"،" واكتب الفكره بتاعتك علي هيئه مجموعة بوستات واحرقهالهم ارميهالهم خالص".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "لبانة" تكشف عن فتاة من العصر الحجري
» "دون تحريك الشفتين".. رد حاسم من الإفتاء بشأن قراءة الحائض للقرآن
» تقنية جديدة لـ"سامسونج" تعرف عليها
» تعرف على خطة السعودية لتعديل رسوم "العمالة الوافدة"
» إغلاق مطار الملكة "علياء" بالأردن.. لهذا السبب
» "المرور" تغلق طريق الإسكندرية الصحراوي
» أول طلب لـ "كارتيرون".. بعد جلسة مرتضى
» فى عيد ميلادها.. تعرف على سر ارتداء منى جبر الحجاب
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ"الدراويش"
» أخيرًا.. الرئيس الفرنسي يهنئ "تبون" برئاسة الجزائر
» صحفيو البحرالأحمر يكرمون المحافظ السابق اللواء "أحمد عبد الله"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن