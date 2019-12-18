معتز عبد الفتاح: مصر لديها كنز يسمى السيسي

إيمان هاني
أشاد معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "مصر نجحت بالرئيس السيسي، واستطاعت نقل الصورة الحقيقية عنها في مختلف المجالات والقضايا".
وأضاف معتز عبد الفتاح في حواره في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة": "الصورة الذهنية في مصر كانت متعلقة بالإرهاب والاختفاء القسرى لكنها تغيرت وظهرت الصورة الحقيقية لها، مصر لديها كنز يسمي السيسي قادها للأمام ووقف ضد الإرهاب".
وتابع: "مصر تتقدم للأمام رغم المشاكل التي نعاني منها ولكننا على علم بتلك المشاكل ونعمل على حلها ولا نتجاهلها، معقبا: "نبني بلدنا رغم عن عيوبنا ونواجه مشاكلنا رغم عن نقص قدراتنا".
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