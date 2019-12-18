وزيرة الهجرة: أنا مش في منصب شرفي أنا بشتغل

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إيمان هاني

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الهجرة

نبيلة مكرم

إكستر انيوز

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن وزارة الهجرة ليست وزارة شرفية أو وزارة علماء فقط بل هي وزارة تهتم بالمواطن المصري البسيط.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنها عندما تولت منصب وزيرة الهجرة حدثت بعد الحوادث الفردية للمواطنين المصريين فى بعض دول الخليج وعلى الفور ذهبت إليهم لحل تلك الحوادث والوقوف بجانب المواطن المصري".

وتابعت: "الحوادث الفردية التى كانت تحدث فى الخارج للمواطنين المصريين مؤسفة جدًا ونحاول التقليل منها بقدر الإمكان، معقبة: "أنا لست في منصب شرفي أنا بشتغل زي أي مواطن بيخاف علي بلده".

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