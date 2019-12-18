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فى عيد ميلادها.. تعرف على سر ارتداء منى جبر الحجاب

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مني جبر
مني جبر
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علا خطاب

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الحجاب

عيد ميلادها

منى جبر

تحتفل اليوم الفنانة منى جبر، بعيد ميلادها الـ81، فهي مذيعة وفنانة، تألقت في فترة السبعينيات، ثم اعتزلت الفن في بداية التسعينيات وارتدت الحجاب، وابتعدت عن الأضواء.

والفنانة منى جبر هى شقيقة الممثلة ناهد جبر وتزوجت مرتين، الأولى من فنان الباليه عبد المنعم كامل، والثانية من المخرج هاني لاشين، واعتزلت الفن في بداية التسعينيات وارتدت الحجاب وغابت عن الأضواء .

وتخرجت مني جبر في كلية الآداب، وبدأت حياتها الفنية في السبعينيات كمذيعة في التليفزيون المصري وقدمت العديد من البرامج الناجحة، كما تولت إدارة عدد من القنوات العربية الخاصة بالأطفال.

من أشهر أعمالها في السينما والدراما، فيلم الحفيد، النداهة، الحب وأشياء أخرى، وغيرها .

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