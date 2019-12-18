السيسى: مينفعش نرفض لسيدة طلب وياريت الرجالة متزعلش

18 ديسمبر 2019 - 09:56 ص

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإعلامية عزة مصطفى خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من الصحفيين العرب وممثلي الصحف الأجنبية في مصر، في ختام منتدى شباب العالم 2019 قائلا: "مينفعش سيدة تطلب طلب ونرفضه".

جاء ذلك عقب إغلاق الإعلامي شريف عامر، باب الأسئلة ليقاطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويطلب من الإعلامية عزة مصطفى طرح سؤالها.

وقالت الإعلامية: "إلى أي مدى اهتمامكم بالمرأة"؟، ليجب الرئيس السيسي: "إلى أبعد مدى.. وهذا خط لم يتغير منذ تولينا المسئولية".

وأضاف الرئيس السيسي أنه حريص على إعطاء المرأة المصرية الفرصة لمشاركة الرجل في مصر وهي أهل لذلك، ضاحكًا: "أرجو الرجال ميزعلوش".