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صحفيو البحرالأحمر يكرمون المحافظ السابق اللواء "أحمد عبد الله"

قبلي وبحري

مراسل المصريون مع المحافظ أحمد عبد الله
مراسل المصريون مع المحافظ أحمد عبد الله
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حسن حمدان

الصحفيين

احتفالية

البحر الأحمر

أحمد عبد الله

درع

أقامت الجماعة الصحفية بالبحرالأحمر ممثلي الصحف والقنوات والمواقع الإليكترونية احتفالية تكريم لمحافظ البحر الأحمر السابق الدكتور  اللواء أحمد عبدالله.

وأقيمت الاحتفالية بقاعة اجتماعات البوريفاج بحضور اللواء علي رضا الرئيس الفخرى لجمعية الاستثمار السياحي حيث استعرض الصحفيين والإعلاميين فى كلماتهم الجانب الإنساني والاجتماعي لمحافظ البحرالأحمر السابق بجانب المشروعات والانجازات التي شهدتها محافظة البحر الأحمر شمالا وجنوبا.

وأشاد المحافظ السابق خلال كلمته بالدور الوطني الكبير للصحفيين والإعلاميين بالبحر الأحمر فى إظهار ما كان يتم من إنجازات ومشروعات على أرض المحافظة.

كما وجه نداء إلي الصحفيين بالاستمرار فى دعم المحافظ الجديد اللواء عمرو حنفي لأنه يملك رؤية كبيرة لتطوير المحافظة.

 وعلى هامش الاحتفال قدمت الصحفيين درعا باسم جميع الصحفيين بالبحرالأحمر ومصحفا كهدية تذكارية تقديرا لدور اللواء أحمد عبدالله فى تنمية المحافظة خلال تولية مهام المسئولية.


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