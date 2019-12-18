مبروك عطية:" بلاش كلفتة في الزواج"

18 ديسمبر 2019 - 09:24 ص





نصح الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة والفقه المقارن، المقبلين على الزواج، بالتأني في الاختيار، قائلا: "بلاش بدنا نتجوز على العيد، وبلاش كلفتة في الزواج"، منوها بأنه يجب تعريف الشباب المقبل على الزواج أن الطلاق أمر عارض، فالزواج في الدين أبدي".



وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن الزواج علاقة بين أجنبيين ليصبح بعدها كل منهما أقرب الناس إلى صاحبه، حيث قد أطلق الله على الزوجة صاحبة.



وتابع أستاذ الشريعة والفقه المقارن:" الدين ليس بمعزل عن الحياة، الدين هو الحياة".

