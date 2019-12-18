» الدولار يؤثر علي سعر الذهب.. ويسجل انخفاضا ملحوظا

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متابعات - أمينة عبد العال

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الذهب

الدولار

أوقية الذهب

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجع ملحوظ مع انخفاض أسعار الدولار في البنوك، وتراوح الانخفاض ما بين 2 إلي 4 جنيهات لكل عيار.

وأكد الدكتور وديع أنطون عضو شعبة الذهبـ في تصريحات صحفية أن المتغيرات العالمية هي الحاكم الأول لسعر الذهب في مصر وفي أي مكان، لافتا إلي أن السوق كان مضطربا نتيجة لتغير سعر الدولار، مضيفا أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر وهي العرض وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التي تطرأ علي سعر الدولار.

وسجل سعر الذهب تراجع من 664 للجرام من عيار 21 إلي 660 جنيه، نتيجة لتراجع سعر الدولار، و أوقية الذهب" 31 جرام" تشهد حالة من الاستقرار ليتراوح سعرها بين 1473 إلي 1475 دولار.

  


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