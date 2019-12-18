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رمضان صبحي غاضب من مسئولي لأهلي لهذا السبب

الرياضة

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
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أحمد عادل شعبان

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كهربا

رمضان صبحى

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن حالة من الغضب تسيطر على رمضان صبحي نجم الأهلي.

وقال "زكي" في برنامجه في أعقاب تداول بعض الأنباء عن إصابة "صبحي": أعتقد أن هذه الإصابة سياسية لأن رمضان صبحي غاضب .

وأضاف: رمضان زعلان من الأهلي إنه أشترى كهربا ومراحش لناديه هدرسفيلد عشان يشتريه ..

وتابع: رمضان عايز يربي ابنه زين هنا في مصر ومحتاج يستمر مع الأهلي لكن أنت يا رمضان لما اتسألت مع منى الشاذلي تفضل الأهلي ولا الاحتراف قولت الاحتراف .. وناديك طلب 7 مليون يورو ودا مبلغ كبير.

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