رمضان صبحي غاضب من مسئولي لأهلي لهذا السبب

18 ديسمبر 2019 - 07:25 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن حالة من الغضب تسيطر على رمضان صبحي نجم الأهلي.



وقال "زكي" في برنامجه في أعقاب تداول بعض الأنباء عن إصابة "صبحي": أعتقد أن هذه الإصابة سياسية لأن رمضان صبحي غاضب .



وأضاف: رمضان زعلان من الأهلي إنه أشترى كهربا ومراحش لناديه هدرسفيلد عشان يشتريه ..



وتابع: رمضان عايز يربي ابنه زين هنا في مصر ومحتاج يستمر مع الأهلي لكن أنت يا رمضان لما اتسألت مع منى الشاذلي تفضل الأهلي ولا الاحتراف قولت الاحتراف .. وناديك طلب 7 مليون يورو ودا مبلغ كبير.



