» كشف سر اعتزال ناهد جبر وارتدائها الحجاب

18 ديسمبر 2019 - 07:14 ص

حل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة والإعلامية ناهد جبر ، رقم 81 ، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية لكنها اختفت في بداية التسعينيات .



وبدأت ناهد حياتها الإعلامية في السبعينيات حيث قدمت العديد من البرامج الناجحة ثم تولت إدارة عدد من القنوات العربية الخاصة بالأطفال .



انتقلت لمجال التمثيل وعملت في أفلام ناجحة مثل السكرية والنداهة والحفيد .



وشاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية مثل نور الإسلام ومحمد رسول الله والحرملك.



وفي بداية التسعينيات قررت ناهد اعتزال الفن نهائيا وارتداء الحجاب والتفرغ للعبادة والأسرة.



