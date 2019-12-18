صاحبة واقعة تحرش عمرو وردة توجه رسالة مفاجئة لأبو تريكة

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ابو تريكة

عمرو وردة

وجهت ميريهان كلير - صاحبة أزمة تحرش عمرو وردة - رسالة إلى أسطورة النادي الأهلي محمد أبو تريكة .

وقالت "ميريهان" في تدوينة لها عبر حسابها بـ"انستجرام" إنها تمتلك مقاطع فيديو فاضحة لعدد من لاعبي المنتخب ، مشيرة إلى أنها تمتنع عن نشرها احتراما لعائلات اللاعبين ، مؤكدة أنه في حال تعرضت أي فتاة للأذية من هؤلاء اللاعبين فسوف تنشر الفيديوهات .

و وجهت ميريهان الشكر لعدد من مشاهير مصر ، مضيفة : شكرا للكابتن عصام الحضري وابو تريكة و محمد صلاح و جميلة عوض و دعاء حسن و مريم جورج وكل اللي عندهم ضمير وقالوا الحق.

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