تامر أمين يجدد طلبه للزواج من الروبوت "صوفيا" على الهواء

تقدم الإعلامي تامر أمين، لخطبة الروبوت صوفيا، واصفًا إياها بـ العروس، قائلا: "تتجوزيني يا صوفيا"، مشيرا إلى أن الزواج بصوفيا ضروري الآن، لأنه سيربطنا بالعصر القادم.
وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، "لما تحط إيدك في إيد صوفيا يبقا انت بترتبط بالبحث العلمي"، موضحا أن التكنولوجيا والبحث العلمي هما المفتاح السري لكل الأبواب السحرية للتقدم والازدهار.
وأشار الإعلامي تامر أمين، إلى أن كثير من الحكومات المصرية كانت تعتبر التكنولوجيا والبحث العلمي رفاهية، معقبا: "فضلنا إحنا في الزيت والسكر لحد ما الدنيا بقت سمنة"، متابعا: "بلغوا صوفيا، ومهرها عندي، بس يا ترى صوفيا هتتحسب من الأربعة".