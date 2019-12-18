  • الأربعاء 18 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:55 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يجدد طلبه للزواج من الروبوت "صوفيا" على الهواء

نانسي بيلوسي وترامب

ترامب يفتح النار على بيلوسي بسبب إجراءات عزله

الرئيس السيسي

السيسي: "إدوني 20 تريليون دولار وأنا أخلي مصر دي عروسة"

معطر

استشاري يحذر من معطرات الجو والسبب خطير

منتدى شباب العالم

اقتصادي يوجه رسالة هامة لشباب مصر في الخارج

«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية

«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

أرشيف

الطلاق السري.. رصاصة غدر في ظهر المرأة

عماد عفت

رؤيا غريبة لـ«عماد عفت» بعد وفاته

الملك سلمان

الملك سلمان يعلق على قمة تثير قلق المملكة

بالفيديو..

تامر أمين يجدد طلبه للزواج من الروبوت "صوفيا" على الهواء

آخر الأخبار

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. بكاء طارق يحيي بعد فوز فريقه على الزمالك

#

"سالخير يا حليوة "..تحرج تامر أمين على الهواء

#

تامر أمين يصف فتيات السوشيال ميديا بـ3 ألفاظ خارجة

#

ابنة أصالة تفجر مفاجأة مدوية عن طارق العريان

تقدم الإعلامي تامر أمين، لخطبة الروبوت صوفيا، واصفًا إياها بـ العروس، قائلا: "تتجوزيني يا صوفيا"، مشيرا إلى أن الزواج بصوفيا ضروري الآن، لأنه سيربطنا بالعصر القادم.
وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، "لما تحط إيدك في إيد صوفيا يبقا انت بترتبط بالبحث العلمي"، موضحا أن التكنولوجيا والبحث العلمي هما المفتاح السري لكل الأبواب السحرية للتقدم والازدهار.
وأشار الإعلامي تامر أمين، إلى أن كثير من الحكومات المصرية كانت تعتبر التكنولوجيا والبحث العلمي رفاهية، معقبا: "فضلنا إحنا في الزيت والسكر لحد ما الدنيا بقت سمنة"، متابعا: "بلغوا صوفيا، ومهرها عندي، بس يا ترى صوفيا هتتحسب من الأربعة".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الصين تجبر الأويغور على هذا الأمر الخطير
» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بامتلاكها قصرًا كبيرًا
» القاهرة تتسلم مشعل عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2020
» "كتائب القسام" تكشف تفاصيل عملية نفذتها ضد إسرائيل
» أستون فيلا يكتسح "رديف" ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية
» هجوم ناري من ابنة «مرسي» على قيادات بالإخوان
» حكم بسجن مسؤول سابق في حملة ترامب الانتخابية
» تعليق ناري لـ"بومبيو" على وقف الصين بث مباريات نادي "أوزيل"
» مصري يتسبب في إغلاق مطار بإيطاليا والسلطات تستنفر
» من ساحة "البوعزيزي".. الرئيس التونسي يعد بتحقيق مطالب الثورة
» بشرى سارة.. أسعار الذهب تتراجع لهذا الرقم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن