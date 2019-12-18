» الصين تجبر الأويغور على هذا الأمر الخطير

18 ديسمبر 2019 - 01:00 ص

قالت صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية، إن الصين تجبر أتراك الأويغور على العمل بمخيمات مثيرة للجدل في إقليم تركستان الشرقية، موطن أقلية الأويغور المسلمة، وتطلق عليه بكين اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".



جاء ذلك في خبر نشرته الصحيفة الأمريكية، الثلاثاء، وتضمن تطورات جديدة حول الأوضاع في إقليم تركستان الشرقية.

وتطرقت الصحيفة في خبرها إلى زعم الصين بأن "كافة الأشخاص الذين يتلقون تعليمًا مهنيًا في معسكرات إعادت تأهيل، تخرجوا، ويعيشون حياة سعيدة"، وقالت في هذا الصدد أن كثيرًا من الأشخاص ممن غادروا تلك المعسكرات يجبرون على العمل في مصانع تشهد قيودًا صارمة.

الصحيفة ذكرت أن هذه المعلومات استقاتها من تقرير أعده أدريان زينز، الذي يعمل خبيرًا في الشؤون الصينية، بوقف "تأبين ضحايا الشيوعية".

ولفتت إلى أن بعض المصانع موجودة داخل معسكرات إعادة التأهيل المذكورة، وأن كافة أتراك الأويغور الذين يعملون بها يخضعون لمراقبة الشرطة والكاميرات بشكل صارم.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

ونشرت بكين قواتا من الجيش في الإقليم، خاصة بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتي "الهان" الصينية و"الأويغور"، لا سيما في مدن أورومتشي، وكاشغر، وختن، وطورفان، التي يشكل الأويغور غالبية سكانها.